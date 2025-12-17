DOLAR
Ersoy: Hind Rajab’ın Ailesiyle Birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ziyaret Ettik

Bakan Ersoy, Hind Rajab’ın ailesiyle Bakanlıkta buluşup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini ve Rajab’ın hikayesinin zulme karşı güçlü bir vicdan çağrısı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:52
Kültür ve Turizm Bakanı, Rajab ailesiyle görüşmeyi duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Hind Rajab’ın ailesiyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini ve sonrasında birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Filistin’de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab’ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Bu acı kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin. Hind’in hikayesi, masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısıdır. Bu çağrının unutulmaması ve insanlığın ortak hafızasında yerini koruması hepimizin sorumluluğudur. Hind Rajab’ın hatırasını yaşatmak ve adalet arayışlarını görünür kılmak için sanattan kültüre her alanda ses vermeye devam edeceğiz.

Ersoy, Rajab’ın hikayesinin uluslararası vicdanı harekete geçiren bir çağrı olduğunu vurgulayarak, anının yaşatılması ve adalet arayışlarının görünür kılınması yönündeki kararlılığı tekrarladı.

