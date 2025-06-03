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Beyoğlu'nda Giriş Katındaki Dairede Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:10
Beyoğlu'nda Giriş Katındaki Dairede Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda Yangın Paniği

Beyoğlu'nda, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. Olay anında apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonrası dairede ciddi hasar oluştu. Yangının nedenine dair incelemeler devam ediyor.

Beyoğlu'nda binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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