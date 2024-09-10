Beyoğlu'nda Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

Beyoğlu'nda Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda, polis ekipleri helikopter destekli bir "huzur uygulaması" gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçların durdurulması ve içindekilerin sorgulanması amaçlandı.

Denetim Noktaları Oluşturuldu

Uygulama kapsamında kurulan denetim noktalarında, sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması uygulanarak, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Cezalar Uygulandı

Uygulama sırasında 4 araç sürücüsüne, "süresi biten ehliyetle araç kullanma veya ehliyetsiz araç kullanma" maddesinden, bir minibüs sürücüsüne ise "hatalı U dönüşü yapmak" maddesinden para cezası kesildi.