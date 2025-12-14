Beyoğlu’nda Özel Okmeydanı Hastanesi’ne Ateş Açıldı: 8 Gözaltı

Olayın Detayları

13 Aralık Cumartesi gecesi Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Okmeydanı'nda, taşınma aşamasındaki Özel Okmeydanı Hastanesi'ne ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlar hızla kaçtı, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede kurşunların hastanenin giriş kapısına isabet ettiği ve yerde boş kovanların bulunduğu belirlendi. Bazı kişilerin pankart açarak olayı provoke etmeye çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı: U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) ile yaşı küçük A.M. (14), M.M. (17).

Gözaltına alınanlardan 3 kişinin pankart açtıkları, 5 şüphelinin ise kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olayla ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA BULUNAN TAŞINMA AŞAMASINDAKİ ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ'NE ÖNCEKİ GECE ATEŞ AÇILDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, PANKART AÇARAK OLAYI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİYLE BİRLİKTE TOPLAM 8 KİŞİ YAKALANDI.