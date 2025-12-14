DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.800.425,44 1,18%

Beyoğlu’nda Özel Okmeydanı Hastanesi’ne Ateş Açıldı: 8 Gözaltı

Beyoğlu'nda taşınma aşamasındaki Özel Okmeydanı Hastanesi'ne ateş açıldı. Olayda yaralanma yok; pankart açanlar dahil toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:35
Beyoğlu’nda Özel Okmeydanı Hastanesi’ne Ateş Açıldı: 8 Gözaltı

Beyoğlu’nda Özel Okmeydanı Hastanesi’ne Ateş Açıldı: 8 Gözaltı

Olayın Detayları

13 Aralık Cumartesi gecesi Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Okmeydanı'nda, taşınma aşamasındaki Özel Okmeydanı Hastanesi'ne ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlar hızla kaçtı, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede kurşunların hastanenin giriş kapısına isabet ettiği ve yerde boş kovanların bulunduğu belirlendi. Bazı kişilerin pankart açarak olayı provoke etmeye çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı: U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) ile yaşı küçük A.M. (14), M.M. (17).

Gözaltına alınanlardan 3 kişinin pankart açtıkları, 5 şüphelinin ise kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olayla ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA BULUNAN TAŞINMA AŞAMASINDAKİ ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ'NE ÖNCEKİ GECE ATEŞ AÇILDI....

BEYOĞLU'NDA BULUNAN TAŞINMA AŞAMASINDAKİ ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ'NE ÖNCEKİ GECE ATEŞ AÇILDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, PANKART AÇARAK OLAYI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİYLE BİRLİKTE TOPLAM 8 KİŞİ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
2
İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
3
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
4
Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
5
Denizli'de İkiler Otomotiv Filtre Fabrikasında Büyük Yangın
6
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı
7
Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama