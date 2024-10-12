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Beyoğlu'nda Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda bir polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli yakalandı. Yaralı memurun hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:44
Beyoğlu'nda Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda Bıçaklı Saldırı Olayı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Taksim'deki Tünel Meydanı'nda bir polis memuruna arkadan yaklaşarak bıçakla saldıran O.I. isimli şüpheli, Kasımpaşa'da yakalandı.

Saldırı ve Yaralı Polis Memuru

Olay, görevi başındaki bir polis memurunun arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramasıyla başladı. Saldırı sonucu boynundan yaralanan polis memuruna, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin Yakalanması ve Daha Fazla Bilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olay sonrası hızla harekete geçen polis ekiplerinin, kaçan şüpheli O.I.'yı bir parkta gözaltına aldığı belirtildi. Yapılan sorgulamada, şüphelinin daha önce uyuşturucu kullanma ve huzuru bozma suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca, psikolojik tedavi gördüğü de anlaşıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bıçaklı saldırının gerçekleştiği anlar ve çevredeki bir zabıtanın yaralı polise yardım ettiği anlar yer aldı.

Durumun Ciddiyeti:

Yaralı polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürmektedir.

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