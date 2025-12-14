DOLAR
Beyoğlu’nda Teras Yangını Korkuttu — 3 Katlı Binada Alevler Büyüdü

Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi'nde bir binanın teras katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:19
Beyoğlu’nda Teras Yangını Korkuttu — 3 Katlı Binada Alevler Büyüdü

Beyoğlu’da Teras Katında Çıkan Yangın Korkuttu

Camcı Musa Sokak’ta alevler hızla yayıldı

Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak adresinde, saat 20.00 sıralarında bir binanın teras katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, bölgedeki sakinler arasında paniğe yol açtı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay anı ve çevredeki paniğe ait görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, yangının hızla yayıldığı anları net şekilde yansıtıyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

