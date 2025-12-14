Beyoğlu’nda Teras Yangını Korkuttu — 3 Katlı Binada Alevler Büyüdü

Beyoğlu’da Teras Katında Çıkan Yangın Korkuttu
Camcı Musa Sokak’ta alevler hızla yayıldı
Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak adresinde, saat 20.00 sıralarında bir binanın teras katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, bölgedeki sakinler arasında paniğe yol açtı.
Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay anı ve çevredeki paniğe ait görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, yangının hızla yayıldığı anları net şekilde yansıtıyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
