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Beyoğlu'ndaki Otel Yangını İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayda hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:31
Beyoğlu'ndaki Otel Yangını İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu'nda Otel Yangını Panik Yarattı

Beyoğlu'nda meydana gelen bir yangın, yerel halk arasında büyük bir paniğe neden oldu. Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatısında meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluştu ve olay sırasında yoğun duman etkisi hissedildi. Otelde konaklayan misafirler, yangının çıkmasının ardından kendi imkanlarıyla binadan hızlıca tahliye oldular.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Otelin Çatısında Hasar Oluştu

Yangın sonucunda otelin çatısında ciddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili detaylar polis ve itfaiye tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

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