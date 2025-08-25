DOLAR
Beyt Cin'de Gerilim: İsrail Askerleri Sivillere Ateş Açtı

Şam yakınındaki Beyt Cin köyüne giren İsrail güçlerinin protesto eden sivillere ateş açtığı, bölge sakinlerinin gözaltı ve ölü iddialarıyla gerilimin sürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:03
Güncelleme: Bölge sakinleriyle yapılan röportajlar eklendi

El-İhbariyye kanalının haberine göre, İsrail işgal güçleri, Şam'ın güneybatısındaki Beyt Cin köyüne sabah saatlerinde sızdı ve köy halkının girişlerine yönelik protestosuna müdahale ederek sivillere ateş açtı.

Devlet televizyonu, olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini aktarırken, bölgede tansiyonun devam ettiği belirtildi.

Bölge sakinlerinden Ali Hamade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra 2 civarında köye 7 zırhlı araç ve 100 askerle girildiğini söyledi. Hamade, 'Güney bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirerek bazı gençleri gözaltına aldılar. Bir gencimiz, duruma tepki gösterdiği için vuruldu ve olay yerinde öldü. Hiç müdahale edilmedi, cenazesi ancak güçler çekildikten sonra defnedildi.' ifadelerini kullandı ve 7 gencin gözaltına alındığını belirtti.

Hamade, sivillerin barışçıl bir şekilde yaşadığını vurgulayarak, 'Biz hiç kimseye saldırmadık, fakat İsrail güçleri sürekli kontrol noktaları kuruyor ve sivillere saldırıyor. Halkımız korku içinde yaşıyor, bazıları evlerini terk etmek zorunda kaldı.' dedi. Ayrıca uluslararası insan hakları ve insani kuruluşlara çağrıda bulunarak gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Abdullah Hamade ise protestoya 50 yaş üstü kişilerle birlikte katıldıklarını belirterek, 'İsrail askerleri, bize yaklaşmadan önce ateş açtı. Yere yattık, kaçmadık ve bekledik.' şeklinde konuştu. Abdullah Hamade, daha önce de sivillerin üzerine ateş açıldığını ve köyden çıkmalarının engellendiğini aktardı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ayrıca dün Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde de İsrail 'işgal güçleri'nin devriye faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

Haberde, İsrail'in, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlediği; eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

