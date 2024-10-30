Beyt Lahiya Katliamı: Filistinlilere Yönelik Sistematik Hedef Alma

Beyt Lahiya'da Yaşananlar

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde 93 kişinin hayatını kaybettiği bir katliamı kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yerinden edilmiş yaklaşık 200 Filistinlinin sığındığı bir binayı bombalamasını, "işlenen savaş suçlarına ilişkin hesap verme sorumluluğunun yokluğunda Filistinlilerin sistematik olarak hedef alınması" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Yerleşim Stratejisi

Açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlali; Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının uluslararası hesap verebilirlik ve yargılanmayı tamamen ortadan kaldırdığı bir durumdur," ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İsrail'in süregelen ihlallerinin uluslararası hukukun uygulanmasındaki yetersizliği gösterdiği vurgulandı.

Devletlerarası Tepkiler

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, "İsrail'in işlediği ihlalleri, savaş suçlarını ve Filistin halkı aleyhindeki soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmeli" çağrısında bulundu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de olaya dair yaptığı açıklamada, bombalanan binanın Ebu Nasır ailesine ait olduğunu, en az 40 kişinin kaybolduğunu ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Kınama ve Gelecek Adımlar

İsrail ordusunun, sığınan insanları hedef alarak gerçekleştirdiği bu katliam, uluslararası toplumun tepkisini artırarak, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Devam eden cezasızlık ve etkili iletişim sorumluluğu eksikliği, İsrail'i ihlalleri sürdürmeye teşvik ediyor.