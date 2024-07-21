Biden, Kamala Harris'i Seçim Adayı Olarak Destekledi

Başkan Biden'dan Kamala Harris'e Destek

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan seçimlerde adaylık yarışından çekildiğini duyurarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Bu önemli kararı, Biden'ın partisi Demokrat Parti içindeki stratejik adımlarının bir parçası olarak değerlendirilmekte.

Destek Açıklaması

Biden, yaptığı basın açıklamasında, "Kamala, ülkemizin liderliğine hazır. Onun tecrübesi ve vizyonu, bizi daha iyi bir yarına taşıyacak" ifadelerini kullanarak Harris'in güçlü bir aday olduğunu vurguladı.

Bu destek, Harris'in 2024 seçimlerinde daha güçlü bir konumda olmasına yardımcı olabilirken, partinin birleşik bir şekilde seçimlere girmesi açısından da kritik bir öneme sahip.