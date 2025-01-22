Biden, Trump'a İyi Niayetle Mektup Bıraktı

Eski ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkan Donald Trump'a bıraktığı iyi niyet mektubunda, "Bu kutsal makamdan ayrılırken size ve ailenize önümüzdeki dört yıl için en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadeleriyle dikkat çekti.

Amerikan Fox News kanalı, Biden tarafından Trump'a bırakılan ve görevinin ilk gününde Trump'ın kameralara gösterdiği mektubun içeriğini açıkladı. ABD başkanları arasındaki mektup bırakma geleneğine uygun olarak, Biden, Oval Ofis'teki ilk günü için Trump'a bir mektup bıraktı ve halefine yeni görevinde başarılar diledi.

Biden mektubunda, "Bu kutsal makamdan ayrılırken size ve ailenize önümüzdeki dört yıl için en iyi dileklerimi sunuyorum. Amerikan halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, tarihin zorlu dönemlerinde istikrar için buraya bakıyor. Duam, önümüzdeki yılların ulusumuz için bir refah, barış ve lütuf dönemi olması." şeklinde ifadeler kullandı.

Mektubunun sonunda Trump'a yönelik, "Tanrı ülkemizi olduğu gibi sizi de kutsasın ve yönlendirsin." dileğinde bulunan Biden, mektubu 20 Ocak'ta göreve başladığında kameralara gösteren Trump, mektubun "çok nazik ve ilham verici" olduğunu belirtti ve bu mektubu kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.