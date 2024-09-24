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Biden ve Yunus'tan Önemli Görüşme

ABD Başkanı Biden, Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Yunus ile New York'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:56
Biden ve Yunus'tan Önemli Görüşme

Başkan Biden, Bangladeş'in Geçici Hükümet Başkanı ile Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Mohammed Yunus ile New York'ta buluştu. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre, Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Vurgulandı

Biden, görüşmede iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bangladeş’in reform ajandasını uygulaması konusunda destek verdiklerini ifade etti.

Nobel ödüllü Mohammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanlığı görevini üstlenmiştir.

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