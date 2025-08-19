Bild: Trump, Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüşürken Putin'i Aradı

Alman gazete, toplantı sırasında yapılan telefon görüşmesini iddia etti

Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürdürdüğü toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.

Gazetenin haberine göre Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi bölerek Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Bild ayrıca, Trump'ın söz konusu toplantıdan sonra Putin'i arayacağını önceden bildirdiğini aktardı.