Bild: Trump, Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüşürken Putin'i Aradı

Bild'e göre Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:16
Alman gazete, toplantı sırasında yapılan telefon görüşmesini iddia etti

Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürdürdüğü toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.

Gazetenin haberine göre Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi bölerek Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Bild ayrıca, Trump'ın söz konusu toplantıdan sonra Putin'i arayacağını önceden bildirdiğini aktardı.

