Bildiğin Gibi Değil Ekibi Küçükçekmece'de Buluştu

Bildiğin Gibi Değil Ekibi Küçükçekmece'de

İstanbul Film Festivali'nden "En İyi Senaryo", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu" ve "Jüri Özel Ödülü" ile dönen "Bildiğin Gibi Değil" film ekibi, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen Sinema Söyleşileri'ne konuk oldu. Etkinlik Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti; söyleşiye yönetmen Vuslat Saraçoğlu, başrol oyuncusu Serdar Orçin ve yapımcı Mehmetcan Ünlü katıldı. Kemal Çebi, oyuncularla buluşarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Özel gösterim ve söyleşi

Moderatörlüğünü Ece Dizdar'ın yaptığı söyleşi öncesinde "Bildiğin Gibi Değil" filmi özel gösterimiyle sinemaseverlerle buluştu. Film, farklı hayatlara sahip üç kardeşin babalarının esrarengiz ölümü sonrası geçmişleriyle yüzleşmelerini ve kardeşlik bağlarını yeniden tanımlamalarını konu alıyor; yapım Tokat'ta çekildi ve izleyiciden büyük ilgi gördü.

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nun açıklamaları

Vuslat Saraçoğlu: " Filmi çekme motivasyonum hafıza konusu ile ilgili düşünmem sonucu ortaya çıktı. Her daim önemsediğim bir konuydu. Ortak yaşanmış bir geçmişin nasıl farklı hatırlanacağını ve kardeşler arasında özellikle bu konu nasıl gerçekleşir diye merak ediyordum. Bunun sonucunda film ortaya çıktı. Bu filmin şimdilik filmin devamı gelmeyecek. Filmi çekmeye gidince sinemacı gözüyle bakınca Tokat’a daha çok hayran kaldım. Şu aralar, 3. uzun metrajlı filmimin hazırlığındayım. Kesin olmamakla birlikte onu da Tokat’ta çekmeyi planlıyoruz. Tokat’ın güzelliklerini mümkün olduğunca perdeye taşımaya düşünüyorum"

Başrol oyuncusu Serdar Orçin'in değerlendirmeleri

Serdar Orçin: " Diziler uzun soluklu olduğu için çekim süreleri bizi biraz zorlayabiliyor. 5-6 günde çekiliyor. En büyük sorunumuz bu. Karşılığı olunca da motivasyonumuz yükseliyor tabii. Filmde ise başı sonu belli bir senaryoda bir karakteri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Zaten yazılmış bir şeyi ete kemiğe büründürüyorsunuz. Bir oyuncu için en şahane şey bu. Filmin yolculuğu da uzun. Yıllar sonra seyirciyle 20 sene önce çekilmiş film hakkında konuşabiliyorsunuz. Böyle güzellikleri var"

"Sinemada asıl olan senaryodur; her şey senaryoyla başlar. İyi bir senaryoyla karşılaşmak çok önemlidir. Yeni başlayan oyuncular, okudukları bir senaryoda kendilerinden bir parça bulamayabilir. Böyle bir durumda, rolü yalnızca arka plandan geçmek bile olsa, ben o rolü filmin başrolü gibi ele alırım. Çünkü benim için her sahne başroldür. Görünmez olmak gerekiyorsa, o görünmezliği bile başrole taşımak gerekir; önemli olan, sahnenin gerektirdiğini en iyi şekilde yapmaktır. Tiyatro eğitimi almış oyuncuların kamera önünde kendilerini mutlaka denemeleri gerekir. Bir oyuncu aynı zamanda çok iyi bir okur olmalıdır. Bu, ciddi bir zekâ ve dikkat gerektirir. Senaryo okumak başlı başına bir iştir ve iyi bir okuyucu olmak oyunculuk için vazgeçilmezdir."

