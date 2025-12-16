Bilecik'te 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı

Olayın Ayrıntıları

Jandarma ekipleri, Bilecik'in İnhisar ilçesi Koyunlu Köyü Hamamönü mevkiinde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında izinsiz kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet el dedektörü, 2 adet alan tarama cihazı, 1 adet pirinç alan tarama cihazı, 1 adet çekiç, 1 adet manivela, 2 adet pala, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet murç yer aldı.

Olayla ilgili M.P., Ü.C., Ü.Ü., E.C. ve O.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan 5 kişi İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

