Bilecik'te 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı

İnhisar'da jandarma, Koyunlu Köyü Hamamönü mevkiinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı; çok sayıda dedektör ve kazı aleti ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:00
Bilecik'te 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı

Bilecik'te 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı

Olayın Ayrıntıları

Jandarma ekipleri, Bilecik'in İnhisar ilçesi Koyunlu Köyü Hamamönü mevkiinde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında izinsiz kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet el dedektörü, 2 adet alan tarama cihazı, 1 adet pirinç alan tarama cihazı, 1 adet çekiç, 1 adet manivela, 2 adet pala, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet murç yer aldı.

Olayla ilgili M.P., Ü.C., Ü.Ü., E.C. ve O.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan 5 kişi İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'TE DEFİNE AVCILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BİLECİK'TE DEFİNE AVCILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

