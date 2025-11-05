Bilecik'te Atatürk Spor Salonu'nda Spor Antrenmanları

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu'nda spor antrenmanları gerçekleştirildi.

Etkinliğin Amacı ve İçeriği

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşların spora katılımını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla Atatürk Spor Salonu'nda spor antrenmanları düzenledi.

Uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlarda katılımcılar, farklı branşlarda temel spor hareketlerini uygulama fırsatı buldu.

İl Müdürü Ramazan Demir, etkinliklerin toplumda spor bilincini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

BİLECİK’TE REKREATİF SPOR ANTRENMANLARI YAPILDI