Bilecik'te İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Trajik İş Kazası

Bilecik'te, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen kaza, tüm otoriteleri ve iş güvenliği uzmanlarını derinden üzdü.

Olayın Detayları

İnşaatta çalışan Babacan Aliyev, dengesini kaybederek binanın 3. katından asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşları, Aliyev'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Babacan Aliyev, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, işçi hayatını kaybetti.

Bu trajik kaza, iş güvenliği konularında önemli bir hatırlatma niteliği taşırken, yetkililerin inşaat alanlarında güvenlik tedbirlerini artırma gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.