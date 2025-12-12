DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Bilecik'te Kağıt Atıklar Eğitime Dönüşüyor

Bilecik Kent Konseyi'nin "Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor" projesiyle çocuklara yönelik atölye düzenleniyor; atık kâğıtlar eğitim materyaline dönüştürülüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:37
Bilecik'te Kağıt Atıklar Eğitime Dönüşüyor

Bilecik'te Kağıt Atıklar Eğitime Dönüşüyor

Bilecik Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen "Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor" projesi kapsamında, atık kâğıtlar çocuklar için eğitim materyaline dönüştürülüyor.

Atölye çalışması ve materyaller

Proje çerçevesinde Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenecek atölye, Bilecik esnaflarından Oktay Uzel kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek. Etkinlikte akrilik boya, sulu transfer kâğıdı, tutkal, kalem ve fırça gibi proje kapsamında temin edilen eğitim materyalleri kullanılacak.

Etkinliğin amacı, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve atıkların yeniden değer üretmesine yönelik farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Başkanın çağrısı

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, projeye katkı sunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu süreci mümkün kılan; atık kâğıtlarını bize ulaştıran tüm vatandaşlarımıza ve destekleriyle çocuklarımızın yanında olan Oktay Bey’e yürekten teşekkür ederiz. Siz de evinizde biriken atık kâğıtları Bilecik Kent Konseyi’ne ulaştırarak bu çevre-dönüşüm-eğitim projesine katkı verebilirsiniz" dedi.

BİLECİK’TE KAĞIT ATIKLAR EĞİTİME KAZANDIRILIYOR

BİLECİK’TE KAĞIT ATIKLAR EĞİTİME KAZANDIRILIYOR

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
3
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
4
Sivas'ın Karadeniz'e Açılan Kapısına Kar Yağdı — Koyulhisar'da Kartpostallık Görüntüler
5
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
6
Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Öğle Yemeğinde
7
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda