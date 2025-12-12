Bilecik'te Kağıt Atıklar Eğitime Dönüşüyor

Bilecik Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen "Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor" projesi kapsamında, atık kâğıtlar çocuklar için eğitim materyaline dönüştürülüyor.

Atölye çalışması ve materyaller

Proje çerçevesinde Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenecek atölye, Bilecik esnaflarından Oktay Uzel kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek. Etkinlikte akrilik boya, sulu transfer kâğıdı, tutkal, kalem ve fırça gibi proje kapsamında temin edilen eğitim materyalleri kullanılacak.

Etkinliğin amacı, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve atıkların yeniden değer üretmesine yönelik farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Başkanın çağrısı

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, projeye katkı sunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu süreci mümkün kılan; atık kâğıtlarını bize ulaştıran tüm vatandaşlarımıza ve destekleriyle çocuklarımızın yanında olan Oktay Bey’e yürekten teşekkür ederiz. Siz de evinizde biriken atık kâğıtları Bilecik Kent Konseyi’ne ulaştırarak bu çevre-dönüşüm-eğitim projesine katkı verebilirsiniz" dedi.

BİLECİK’TE KAĞIT ATIKLAR EĞİTİME KAZANDIRILIYOR