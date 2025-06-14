Bilecik'te Öğrencilere Eğitim Başarı Ödülü Verildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında derece elde eden öğrenciler için "Eğitim Başarı Ödülü" töreni gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların onurlandırılması amacıyla düzenlenen törende, 181 öğrenciye üstün başarı belgesi ve plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde emek veren öğrencileri tebrik ederek, "Marifet iltifata tabidir" sözüne atıfta bulundu. Şimşek, iltifatın azaldığında marifetlerin de köreldiğini vurguladı:

"Başarılarınızla bizleri gururlandırdığınız için sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda olduğunuz müddetçe, kim var? denildiğinde ortaya çıkacak ve sağınıza solunuza bakmadan 'ben varım' diyebileceksiniz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle, milli ve manevi değerlerimizi esas alan, Anadolu irfanıyla çağın gerekleriyle donanmış yetkin ve erdemli bir nesil olarak, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını Türkiye Yüzyılına dönüştüreceğinizden hiç kuşkumuz yoktur."

Vali Yardımcısı Akın Ağca da ilk kez düzenlenen etkinliğin Bilecik ve ülke adına büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Müzik dinletisiyle sona eren ödül törenine, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, daire müdürleri ve veliler katıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2024-2025 eğitim öğretim yılında derece elde eden öğrenciler için "Eğitim Başarı Ödülü" töreni gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2024-2025 eğitim öğretim yılında derece elde eden öğrenciler için "Eğitim Başarı Ödülü" töreni gerçekleştirildi.