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Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenlere Konteyner Kurulumu Tamamlandı

Bilecik'te orman yangınlarında evleri zarar görenler için konteyner kurulumu tamamlandı. Devlet destekleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 18:22
Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenlere Konteyner Kurulumu Tamamlandı

Bilecik'teki Orman Yangınlarının Ardından Konteyner Kurulumu Tamamlandı

Bilecik'te, Sakarya'dan başlayarak Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçrayan orman yangınları sonrasında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için konteyner kurulumları tamamlandı. Bilecik Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, yangınlar sonucunda 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır zarar gördü.

Yardım Faaliyetleri İçin Ödenek Ayrıldı

Yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen 26 aileye yönelik başlatılan konteyner kurulumu dışında, taşınma ve eşya yardımları için 5 milyon 745 bin lira ödenek ayrıldığı bildirildi. Yangınların kontrol altına alındığı 30 Haziran tarihinden itibaren, içerisinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi malzemelerin bulunduğu konteynerler kuruldu.

Vali Sözer'den Destek Mesajı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde yangınlardan etkilenenler için oluşturulan konteynerleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğuna vurgu yaptı.

Afetzedelere yönelik geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman...

Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelenler için başlatılan konteyner kurulumları tamamlandı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de (sağda) Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde, yangınlardan etkilenenler için oluşturulan konteynerleri ziyaret etti.

Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman...

Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelenler için başlatılan konteyner kurulumları tamamlandı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de (sağda) Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde, yangınlardan etkilenenler için oluşturulan konteynerleri ziyaret etti.

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