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Bilecik'te Ormanlık Alanlara Giriş 5 Ay Süreyle Yasaklandı

Bilecik Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:35
Bilecik'te Ormanlık Alanlara Giriş 5 Ay Süreyle Yasaklandı

Bilecik'te Ormanlık Alanlarda Giriş Yasakları Başladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim tarihine kadar Bilecik genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yalnızca Valilik izniyle yapılabileceğini duyurdu.

Yangın Tehditlerine Karşı Önlemler

Vali Aygöl, Vezirhan Orman Yangınlarına Müdahale İstasyonu'nda Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile gerçekleştirdiği inceleme sırasında orman yangınları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Aygöl, yangınsız bir dönem geçirmek istediklerini dile getirirken, Bilecik’in %57’sinin ormanlık alan olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl şehrin ormanlarında 22 yangın meydana geldiğini ve yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Yeni Önlemler ve Hedefler

Vali Aygöl, bu yıl 5 Haziran itibarıyla ormanlık alanlarda ateş yakmanın ve piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı. Yangınların önemli bir kısmının hasat sonrası çıkan anız yangınlarından kaynaklandığını ifade eden Aygöl, biçerdöverlerin hasat sırasında su tankeri bulundurması zorunluluğunu getirdiklerini söyledi.

Aygöl, ormanları korumanın temel hedefleri arasında olduğunu belirtirken, 829 personelin yangınla mücadelede görevlendirildiğini de aktardı. Vezirhan beldesinde yangın söndürme helikopteri hazır bulundurulurken, Yenişehir Havaalanı

5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik...

5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik izniyle yapılabileceği bildirildi.

5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik...

5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik izniyle yapılabileceği bildirildi.

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