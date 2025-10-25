Bilecik'te Sel Ulaşımı Aksattı: Osmaneli-Sakarya Yolu Kapandı

Müdahale ve Son Durum

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış, Osmaneli ilçesini Sakarya'ya bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyu devam eden sağanak nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolu, selin dağdan sürüklediği toprak ve taşlarla kapandı ve ulaşım aksadı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, özellikle İçmeler mevkisinde, oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan müdahale sonucu yol, ekiplerin çalışmalarıyla tekrar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Osmaneli ilçesini Sakarya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım aksadı. İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, İçmeler mevkisinde uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için çalışma başlattı.