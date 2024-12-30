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Bilecik'te Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:42
Bilecik'te Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te Otomobil Yangını Panik Yarattı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Bilecik-Bozüyük kara yolu Pazaryeri kavşağında meydana geldi.

Yangının Sebebi ve Olay Yeri

Celalettin Battal'ın kullandığı 11 AJ 321 plakalı otomobilde çıkan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangın, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralananın olmaması ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

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