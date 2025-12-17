Aydın Köşk’te Evden Cephanelik Çıktı: Ruhsatsız Silah Operasyonu

Aydın Köşk’te Evden Cephanelik Çıktı

Aydın’ın Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri K.S. (61) isimli şüphelinin bölgede suç örgütlerine silah temini sağladığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası adrese düzenlenen operasyonda geniş çaplı arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat

Operasyonda ele geçirilenler:

6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik av tüfeği, 3 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 1 otomatik tüfek şarjörü, 178 adet tabanca fişeği, 81 adet av tüfeği fişeği

Aramalarda bomba arama köpeklerinin de desteği kullanıldı. Elde edilen bulgular soruşturma dosyasına dahil edildi.

Gözaltı ve adli süreç: Gözaltına alınan K.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

