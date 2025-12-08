Kartlı Kilitlerde Yangın Standardı: Süre 31 Aralık 2025'e Uzadı

Kartlı kilitlerde yeni standart ve uzatılan uyum süresi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki son düzenlemeyle, mevcut binaların TS EN 1634-1 standardına uygun kapı ve kilit sistemlerine geçiş süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı. 1 Temmuz 2025 tarihli ve 10026 sayılı karar uyarınca oteller, kamu yapıları ve tesislerde kullanılan kilit ve hırdavat sistemlerinin standartlara uygun hale getirilmesi zorunlu olacak.

Kararın kapsamı ve yükümlülükler

Düzenleme, mevcut binalarda kullanılan kartlı kilit sistemlerinin yangın dayanımına ilişkin şartları netleştiriyor. Özellikle oteller ve kamu yapıları gibi tahliye planlarının kritik olduğu mekanlarda, standartlara uygunluk süreleri ve sertifikasyon gereklilikleri öne çıkıyor.

Telcom Teknoloji erken uyum sağladığını açıkladı

Yangına dayanıklı kartlı kapı kilitleri üreten Telcom Teknoloji A.Ş., sektörde erken uyum sağlayan firmalardan biri olduğunu bildirdi. Şirket, Telcom ve General Kilit markalarına ait ürünlerin test edilerek 60 dakikaya kadar yangın dayanımı sağladığını ve bu durumun akredite test raporları ile belgelenmiş olduğunu belirtti.

Telcom Teknoloji’nin TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı’nda test edilen General Coral model kartlı otel kapı kilidinin, TS EN standardına uygun ilk yerli sistemlerden biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Değerlendirme ve öneriler

Kararı değerlendiren Telcom Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yücel, uzatılan sürecin rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı. Yücel, "Süre uzatımı bir fırsat ama rahatlama değil. TSE yangın dayanım sertifikalı kilitlerle çalışıyoruz, müşterilerimize belgelendirilmiş setler kullanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yücel ayrıca, özellikle oteller ve kamu binalarındaki tahliye senaryolarının gerçek şartlarda test edilmesi ve kartlı sistemlerin afet modlarının denetlenmesi gerektiğini belirtti. Yangın güvenliğinin artık yalnızca donanım değişimiyle sınırlı olmadığını; yeni nesil elektronik sistemlerin güvenliğin dijital bir bütünlük içinde yönetilmesini zorunlu kıldığını ifade etti.

TELCOM YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN YÜCEL