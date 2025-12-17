Soğuk Hava Astım Ataklarını Tetikliyor: Dr. Mustafa Faysal Baysal'dan Uyarı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, kış döneminde soğuk havanın ve artan solunum yolu enfeksiyonlarının astım hastalarında atak riskini yükselttiğine dikkat çekti.

Kışın astım riskleri

Astımın hava yollarının iltihaplanmasıyla seyreden kronik bir solunum yolu hastalığı olduğunu hatırlatan Baysal, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon astım hastası bulunduğunu belirtti. "Soğuk havaların etkisini gösterdiği kış aylarında, astım hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü soğuk ve kuru hava, astım hastalarında hava yollarını tahriş ederek nefes darlığı, öksürük ve hırıltı gibi belirtileri tetikleyebiliyor. Soğuk hava solunduğunda bronşlar refleks olarak daralıyor. Bu durum, astımlı bireylerde atakların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde dışarı çıkıldığında soğuk havanın etkisi belirgin şekilde hissediliyor. Ani ısı değişimleri de astım ataklarına kapı aralayan önemli faktörler arasında yer alıyor"

Solunum yolu enfeksiyonları ve korunma

Baysal, kışın yaygınlaşan grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların basit bir nezlenin bile astımı tetikleyebileceğini vurguladı. "Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu bile astım hastalarında daha ağır seyredebiliyor ve ataklara yol açabiliyor. Ayrıca kışın kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, ev tozu akarları, sigara dumanı ve hava kirliliği gibi tetikleyicilere maruziyeti artırarak astım krizlerini tetikleyebiliyor. Astım hastalarının soğuk havalarda kendilerini korumaları büyük önem taşıyor. Dışarı çıkarken ağız ve burnu atkı ya da maske ile kapatmak, soğuk havanın doğrudan solunum yollarına ulaşmasını engelliyor. Doktor tarafından önerilen koruyucu astım ilaçlarının düzenli şekilde kullanılması atak riskini önemli ölçüde azaltırken grip ve zatürre aşıları da uygun hastalarda fayda sağlıyor"

Uzmanın önerileri

Uzm. Dr. Baysal'ın önerileri:

"Grip veya nezle olmuşsanız, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna veya doktora başvurarak tedavinizi olun.

Çevrenizde üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalanmış hasta biri varsa kendinizi korumak için çaba sarf edin, gerekir ise maske takın.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde bulunmamaya özen gösterin, korunmak için maske kullanın.

Kışa girerken doktorunuza danışmak şartı ile grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin.

Sigara içiyorsanız bırakmak için çabalayın. Ayrıca sigara içilen ortamlardan da kaçının.

Bol miktarda su için. Ellerinizi sık-sık yıkayın, dengeli beslenin ve düzenli uyuyun."

