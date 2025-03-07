Bilecik'te Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Bilecik'te Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te düzenlendi.

Turnuvaya Yoğun Katılım

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 2007-2012 yılları arasında doğan sporcuların yanı sıra 18 yaş üstü kadın ve erkek kategorilerinden birçok katılımcı yer aldı.

Yeşilay'dan Farkındalık Mesajı

Yeşilay Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Murat Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın Yeşilay'ın 105. yılı dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ateş, "Yeşilay Spor Kulübünün basketbol, okçuluk, yüzme ve satranç branşlarında akreditasyonları bulunmaktadır. Yeşilay Haftası çerçevesinde genel merkezimiz farklı bakanlıklarla protokol imzaladı. Bizim amacımız, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ederek bağımlılıktan uzak tutmak. Sağlıklı, bağımlılıktan arınmış bir yaşam anlayışını benimsemek istiyoruz. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesi amacıyla bu etkinliği düzenledik." şeklinde konuştu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Turnuvanın sonunda, ilk üç sırayı elde eden takımlara kupa ve madalyalar verildi. Bu başarı, spora teşvik ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübünün desteğiyle 81 ilde eş zamanlı yapılan "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübünün desteğiyle 81 ilde eş zamanlı yapılan "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te düzenlendi.