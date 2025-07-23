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Bilecik'teki Orman Yangını Üçüncü Günde: Ciciler Köyü Tahliye Ediliyor

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın, üç gün sonra yeniden büyüyerek Ciciler köyünün tahliye edilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 19:23
Bilecik'teki Orman Yangını Üçüncü Günde: Ciciler Köyü Tahliye Ediliyor

Bilecik'teki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

20 Temmuz'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın nedeniyle Ciciler köyü tahliye ediliyor.

Yangınla Mücadelede Hız Kesilmiyor

Yangının söndürebilmesi için sürdürülmekte olan çalışmalar, bir gün sonrası Osmaneli ilçesi sınırına ulaşan yangının büyümesiyle devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleler aralıksız sürüyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının yangına müdahaleye ara vermesiyle birlikte, karadan çalışmalar gece boyunca devam etti. Güneşin doğmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlatıldı.

Yangın Nedeniyle Köyler Tahliye Ediliyor

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyümeye başladı. Bu nedenle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ciciler köyü yangın tehdidi nedeniyle tahliye ediliyor. Görevliler köy içindeki vatandaşların ve hayvanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olmak için kapı kapı dolaşıyor.

Ayrıca, köylüler kendi imkânlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle alevlere karşı mücadele ediyorlar.

Yangının geniş alanda etkili olması sebebiyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Medetli köyleri de boşaltılmıştı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

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