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Bilecik'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 19:47
Bilecik'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Orman Yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Selimiye köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle bir yangın çıktı. Yangın, hem havadan hem de karadan düzenlenen yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına katılan ekipler, 4 helikopter, 9 arazöz, 3 dozer ve 5 su tankeri ile gece gündüz özveriyle çalışıyor.

İlk bilgilere göre, müdahale sürecinin başarılı geçmesi için hava koşulları ve yangının yayılma hızı dikkatle izleniyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler gerekli tüm önlemleri almakta kararlı.

Yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki tarım ve ormanlık alanların korunması için çalışmaların hızla devam edeceği vurgulanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

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