Bilim ve Sağlık Diplomasisi 11. Tıp Kurultayı'nda: TÜSEB, Aziz Sancar ve KKTC İş Birlikleri

Bilim ve sağlık diplomasisi 11. Tıp Kurultayı'nda masaya yatırıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni kapsamında, sağlık diplomasisi ve uluslararası iş birlikleri yoğun şekilde ele alındı. Tören sırasında TÜSEB Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Şifayı Tabiatta Bulmak" adlı kitabını takdim etti.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile istişare

Programda Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya gelinerek biyoteknoloji ekosistemi, bilimsel projeler ve sağlık diplomasisi üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi ve küresel etki alanının genişletilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

KKTC ile sağlık turizmi ve yatırım fırsatları görüşüldü

Program kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde KKTC Sağlık Bakanı ile Türkiye-KKTC sağlık turizmi projeleri, yatırım fırsatları ve Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası sağlık hizmetleri kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrı bir görüşmede ise Dr. Hakan Özrek ile KKTC'nin sağlık turizmi altyapısı, özel sağlık yatırımları, rehabilitasyon modelleri ve termal/yaşam merkezleri üzerine kapsamlı istişareler yürütüldü.

Prof. Dr. Aysun Bay değerlendirmesinde, "Bilim, sağlık ve uluslararası vizyonun buluştuğu bu program, Türkiye’nin küresel konumuna güç katmıştır. TÜSEB çalışmaları ve KKTC ile sürdürdüğümüz sağlık turizmi projeleri, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

