Bilim ve Sağlık Diplomasisi 11. Tıp Kurultayı'nda: TÜSEB, Aziz Sancar ve KKTC İş Birlikleri

11. Tıp Kurultayı'nda TÜSEB temsilcileri, Prof. Dr. Aysun Bay ve Prof. Dr. Aziz Sancar ile biyoteknoloji, sağlık diplomasisi ve KKTC sağlık turizmi projeleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:26
Bilim ve Sağlık Diplomasisi 11. Tıp Kurultayı'nda: TÜSEB, Aziz Sancar ve KKTC İş Birlikleri

Bilim ve sağlık diplomasisi 11. Tıp Kurultayı'nda masaya yatırıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni kapsamında, sağlık diplomasisi ve uluslararası iş birlikleri yoğun şekilde ele alındı. Tören sırasında TÜSEB Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Şifayı Tabiatta Bulmak" adlı kitabını takdim etti.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile istişare

Programda Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya gelinerek biyoteknoloji ekosistemi, bilimsel projeler ve sağlık diplomasisi üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi ve küresel etki alanının genişletilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

KKTC ile sağlık turizmi ve yatırım fırsatları görüşüldü

Program kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde KKTC Sağlık Bakanı ile Türkiye-KKTC sağlık turizmi projeleri, yatırım fırsatları ve Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası sağlık hizmetleri kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrı bir görüşmede ise Dr. Hakan Özrek ile KKTC'nin sağlık turizmi altyapısı, özel sağlık yatırımları, rehabilitasyon modelleri ve termal/yaşam merkezleri üzerine kapsamlı istişareler yürütüldü.

Prof. Dr. Aysun Bay değerlendirmesinde, "Bilim, sağlık ve uluslararası vizyonun buluştuğu bu program, Türkiye’nin küresel konumuna güç katmıştır. TÜSEB çalışmaları ve KKTC ile sürdürdüğümüz sağlık turizmi projeleri, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

BİLİM SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ÜST DÜZEY PROGRAMDA ELE ALINDI

BİLİM SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ÜST DÜZEY PROGRAMDA ELE ALINDI

BİLİM SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ÜST DÜZEY PROGRAMDA ELE ALINDI

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti