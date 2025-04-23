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Bilkent Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan Coşkusu: Engelsiz Panayır

Bilkent Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Panayır etkinliği, çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:02
Bilkent Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan Coşkusu: Engelsiz Panayır

Bilkent Şehir Hastanesi'nde Engelsiz Panayır Etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "Engelsiz Panayır" etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Grup Egzersiz Salonu'nda yapıldı.

Eğlence ve Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Etkinlikte sahne alan Grup Çizgi, çocuklar, aileleri ve hasta yakınları için keyifli bir konser verdi. Eli Türk bayraklarıyla dolu küçük kalpler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli danslarla bayram coşkusunu paylaştı.

Alanda bulunan resim, keçe ve baskı atölyeleri, çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik ilgi çekici faaliyetlerle doluydu. Çocuklar, şişme oyun parkında eğlenirken, palyaço gösterileri, boyama ve yüz boyama etkinlikleriyle de neşeli bir gün geçirme fırsatı buldular.

Etkinlik boyunca, çocuklar Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek kurulan özel alanda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "Engelsiz Panayır" etkinliği düzenlendi. Program kapsamında sahne alan Grup Çizgi, çocuklar, aileleri ve hasta yakınları için konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "Engelsiz Panayır" etkinliği düzenlendi. Program kapsamında sahne alan Grup Çizgi, çocuklar, aileleri ve hasta yakınları için konser verdi.

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