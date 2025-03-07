BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ön değerlendirme uygulamaları 1 Mart itibarıyla tamamlandı. Aday gösterilen öğrencilerin değerlendirme sonuçları, 8 Nisan tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bireysel Değerlendirme Süreci Başlıyor

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan'da başlayacak. Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları ise 10-14 Mart tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden kabul edilecek.

Sonuçlar ve detaylar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmıştır.