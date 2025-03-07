BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

MEB, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Bireysel değerlendirmeler 14 Nisan'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 13:56
BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ön değerlendirme uygulamaları 1 Mart itibarıyla tamamlandı. Aday gösterilen öğrencilerin değerlendirme sonuçları, 8 Nisan tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bireysel Değerlendirme Süreci Başlıyor

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan'da başlayacak. Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları ise 10-14 Mart tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden kabul edilecek.

Sonuçlar ve detaylar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti