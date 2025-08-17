Bingöl'de 4 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü'nde yaşayan 4 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerine başvurdu.

Olayın Detayları

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri köyde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve Nakil

Hastaların hızlı nakli için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'na ait askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle bölgeden alınan hastalar, 4 sedyeli ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Sağlık Durumu ve Yetkililerin Açıklaması

Hastaların sağlık durumlarının hastanede takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı bildirilirken, sürece destek veren Bingöl Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ile Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları'na teşekkür edildi.

