DOLAR
40,87 0,08%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.386,56 -0,08%
BITCOIN
4.815.433,25 -0,11%

Bingöl'de 4 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesi Geyikdere köyünde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi, Jandarma helikopteriyle alınıp Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:00
Bingöl'de 4 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'de 4 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü'nde yaşayan 4 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerine başvurdu.

Olayın Detayları

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri köyde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve Nakil

Hastaların hızlı nakli için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'na ait askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle bölgeden alınan hastalar, 4 sedyeli ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Sağlık Durumu ve Yetkililerin Açıklaması

Hastaların sağlık durumlarının hastanede takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı bildirilirken, sürece destek veren Bingöl Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ile Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları'na teşekkür edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle, askeri helikopterle hastaneye...

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle, askeri helikopterle hastaneye...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar