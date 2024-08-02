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Bingöl'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: İki Ölü, Bir Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleşen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:09
Bingöl'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: İki Ölü, Bir Yaralı

Bingöl'deki Trajik Kaza

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olay, Geyikdere köyü mevkiinde meydana geldi.

Kaza Bilgileri

Kaza sonrası sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışmaları başlattı.

Hayatını Kaybedenler

Yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin Mücahit B. ve Abdullah A. olduğu belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi...

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi...

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi...

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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