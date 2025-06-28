Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1 Bebek

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası

Bingöl'ün Simani Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, dört araç arasında yaşanan çarpışmada toplamda 5 kişi yaralandı, bunlardan biri 1 yaşındaki bir bebekti.

Kaza Detayları

Olay, T.G. idaresindeki 33 ALB 939 plakalı tırın, D300 kara yolunda V.K. yönetimindeki 34 VS 0998 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti ve jandarma personeli Y.S. tarafından kullanılan 53 ABY 424 plakalı araca çarptı.

Y.S.'nin aracı da, kontrolünü kaybederek yol kenarında yolcu indiren M.S.T. yönetimindeki 16 BPB 495 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Bu zincirleme kaza sonucunda sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile birlikte 34 VS 0998 plakalı araçta bulunan B.Ö, K.A. ve 1 yaşındaki M.K. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgedeki Bingöl Devlet Hastanesi’ne ambulanslarla kaldırılarak acil tıbbi yardım aldı.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.