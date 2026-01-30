Bingöl Solhan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Ekipler İş Makinesiyle Müdahale Etti

Bingöl Solhan'da karbonmonoksit alarmı: İş makinesiyle ulaşıldı

Gençtavuz köyünde soba zehirlenmesi vakasına yoğun kar engeli

Edinilen bilgilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Gençtavuz köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir vatandaş için alarm verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ancak bölgedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması, müdahaleyi güçleştirdi.

Köye ulaşımın sağlanabilmesi için iş makinesi sevk edildi. Yolun açılmasının ardından sağlık personeli, hastaya ulaşmak amacıyla iş makinesinin kovasında ilerlemek zorunda kaldı ve ekiplerin fedakar çalışmasıyla hasta bulundu.

Olay yerinde ilk müdahale yapılan zehirlenen vatandaş, daha sonra Solhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

– BİNGÖL’DE SOBA ZEHİRLENMESİ: SAĞLIK EKİPLERİ İŞ MAKİNESİNİN KOVASINDA HASTAYA ULAŞTI