Bingöl Solhan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Ekipler İş Makinesiyle Müdahale Etti

Bingöl'ün Solhan ilçesi Gençtavuz köyünde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle bir vatandaş etkilendi; ekipler iş makinesiyle ulaşarak hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:07
Bingöl Solhan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Ekipler İş Makinesiyle Müdahale Etti

Bingöl Solhan'da karbonmonoksit alarmı: İş makinesiyle ulaşıldı

Gençtavuz köyünde soba zehirlenmesi vakasına yoğun kar engeli

Edinilen bilgilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Gençtavuz köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir vatandaş için alarm verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ancak bölgedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması, müdahaleyi güçleştirdi.

Köye ulaşımın sağlanabilmesi için iş makinesi sevk edildi. Yolun açılmasının ardından sağlık personeli, hastaya ulaşmak amacıyla iş makinesinin kovasında ilerlemek zorunda kaldı ve ekiplerin fedakar çalışmasıyla hasta bulundu.

Olay yerinde ilk müdahale yapılan zehirlenen vatandaş, daha sonra Solhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

– BİNGÖL’DE SOBA ZEHİRLENMESİ: SAĞLIK EKİPLERİ İŞ MAKİNESİNİN KOVASINDA HASTAYA...

– BİNGÖL’DE SOBA ZEHİRLENMESİ: SAĞLIK EKİPLERİ İŞ MAKİNESİNİN KOVASINDA HASTAYA ULAŞTI

– BİNGÖL’DE SOBA ZEHİRLENMESİ: SAĞLIK EKİPLERİ İŞ MAKİNESİNİN KOVASINDA HASTAYA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayındır'da Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır Dualarla Uğurlandı
2
Kayseri'den Nusaybin'deki Türk Bayrağı Saldırısına Sert Tepki
3
HPV Aşısı Hayat Kurtarıyor: Dr. Çağdaş Demiroğlu Uyarıyor
4
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilendi: 32 Sınıf ve Ortak Alanlar Boyandı
5
Erkan Aydın, Panorama 1326'da Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi'ne Katıldı
6
Kayseri'de implant mağduriyeti: Zemzem Korkmazer dişini elinde taşıyor
7
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları