Kayseri'den Nusaybin'deki Türk Bayrağı Saldırısına Sert Tepki

Kayseri Turancı Dernekler Birliği üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı protesto etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:54
Kayseri'den Nusaybin'deki Türk Bayrağı Saldırısına Sert Tepki

Kayseri'den Nusaybin'deki Türk Bayrağı Saldırısına Sert Tepki

Kayseri Turancı Dernekler Birliği'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki protestosu

Kayseri Turancı Dernekler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda çok sayıda dernek üyesi ve vatandaş, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleşen Türk Bayrağı saldırısını protesto etmek üzere Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Efe Emir Dalklıç, bayrağa yapılan saldırının Türk Milleti’nin birliğine yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Türk Bayrağı yalnızca bir devlet sembolü değil, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan Türk Dünyası’nın ortak tarih, onuru ve istiklal iradesidir. Bayrağın yere indirilmesi bir devlete değil Türk Milleti’nin birliğine ve binlerce yıllık devlet geleneğine yapılmış açık bir saldırıdır. Bu alçak provokasyon Türk’ün yükselişinden rahatsız olan zihniyetlerin eseridir. Bayrağı hedef alanlar bilmelidir ki Türk Bayrağı, tüm Türk yurtlarının ortak namusudur. Yüce Türk Milleti olarak tespit edilen faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu tür saldırılara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin açıkça ilan edilmesini talep ediyoruz"

Açıklamanın ardından grup İstiklal Marşını okudu ve katılımcılara Türk Bayrağı dağıtıldı.

KAYSERİ TURANCI DERNEKLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA VATANDAŞLAR; GEÇTİĞİMİZ...

KAYSERİ TURANCI DERNEKLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA VATANDAŞLAR; GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI'NA YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ.

KAYSERİ TURANCI DERNEKLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA VATANDAŞLAR; GEÇTİĞİMİZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
2
Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü
3
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
4
Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
5
Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan
6
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi
7
Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelere 11.01.2026-13.01.2026 Trafik Yasağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları