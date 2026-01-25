Kayseri'den Nusaybin'deki Türk Bayrağı Saldırısına Sert Tepki

Kayseri Turancı Dernekler Birliği'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki protestosu

Kayseri Turancı Dernekler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda çok sayıda dernek üyesi ve vatandaş, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleşen Türk Bayrağı saldırısını protesto etmek üzere Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Efe Emir Dalklıç, bayrağa yapılan saldırının Türk Milleti’nin birliğine yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Türk Bayrağı yalnızca bir devlet sembolü değil, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan Türk Dünyası’nın ortak tarih, onuru ve istiklal iradesidir. Bayrağın yere indirilmesi bir devlete değil Türk Milleti’nin birliğine ve binlerce yıllık devlet geleneğine yapılmış açık bir saldırıdır. Bu alçak provokasyon Türk’ün yükselişinden rahatsız olan zihniyetlerin eseridir. Bayrağı hedef alanlar bilmelidir ki Türk Bayrağı, tüm Türk yurtlarının ortak namusudur. Yüce Türk Milleti olarak tespit edilen faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu tür saldırılara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin açıkça ilan edilmesini talep ediyoruz"

Açıklamanın ardından grup İstiklal Marşını okudu ve katılımcılara Türk Bayrağı dağıtıldı.

KAYSERİ TURANCI DERNEKLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA VATANDAŞLAR; GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI'NA YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ.