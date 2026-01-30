Bayındır'da Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır Dualarla Uğurlandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Furunlu Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törene Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Ege Ordu Komutanlığı'ndan rütbeli subaylar, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Askeri törenle uğurlama

Cenaze namazının ardından yapılan askeri törende, Türk bayrağına sarılı naaş askerlerin omzunda taşındı. Saygı duruşu ve edilen dualarla Gazi Özçıtır, askeri tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı; tören, saygı ve minnettarlığın bir göstergesi oldu.

Defin ve veda

Furunlu Mahalle Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedilen Muammer Özçıtır için mezar başında kısa dualar ve veda konuşmaları yapıldı. Tören, yakınlarının ve katılımcıların gözyaşları ve dualarıyla son buldu.

