Bingöl ve Şırnak'ta Kar Yağışı 29 Yerleşim Yerini Kapattı

Bingöl ve Şırnak'ta Ulaşım Sorunları

Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmekte. Özellikle Adaklı ilçesinde 11, Karlıova’da 1, Kiğı’da 5, Yayladere’de 2 ve Yedisu’da 2 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Yetkililer, şu an itibarıyla 21 köy yolunun açılması için yoğun çalışmalar yürütmektedir. Karlıova ilçesinde ise kar yağışı sonrasında yollarda oluşan buzlanma için belediye ekipleri önlemlerini artırdı.

Şırnak'ta Durum

Şırnak'ta öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde 2, Beytüşşebap’ta 4 ve Uludere’de 2 köy yoluyla birlikte Şırnak-Siirt kara yolunun Birini mevkisi kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışmalara hız verdi. Kentte kar kalınlığı, merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi aşmış durumda.

Trafikte aksamaların yaşandığı kent merkezinde, belediye ekipleri ana yollarda kar temizleme çalışmaları yürütmektedir. Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren yağışın kent merkezi ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu.

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu.