Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Program detayları

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince Bişkek Atatürk Parkı'nda düzenlenen programla kutlandı.

Program, Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Bişkek Türk İlkokulu'ndan Türkçe öğretmeni Buket Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Takımcı, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bizlere bu büyük zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarında özgürce yaşamımızı sağlayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

Büyük Zafer'in 103. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos, milletimizin 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' diyerek yazdığı destanın taçlandığı gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

