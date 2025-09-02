DOLAR
Bişkek'te Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Tanıtıldı

Bişkek'te TTÖMER tanıtıldı; kayıtlar başladı, ebru sanatı ve Türk lezzetleri tanıtıldı, kursiyerler Türkçeyi öğrenme hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:36




Bişkek'te düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), yerel halka ve dil eğitimiyle ilgilenenlere tanıtıldı. Merkez, Türkiye'nin tanıtımına yönelik görsellerle desteklenen sunumlarla dikkat çekti.

Etkinlik ve tanıtım ayrıntıları

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER, alışveriş merkezinde açtığı stantta yeni kayıt duyurusunu yaptı ve başvuruları kabul etmeye başladı. Etkinlik kapsamında ebru sanatı hakkında bilgi verildi ve katılımcılara uygulama imkânı sunuldu.

Programda ayrıca Türkiye'nin turistik mekanları görsellerle tanıtıldı; Türk çayı, Türk kahvesi ve Türk baklavası hem tanıtıldı hem de misafirlere ikram edildi. Türk müzik aletleri eşliğinde şarkılar seslendirildi, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verildi.

Kursiyer ve yetkili açıklamaları

TTÖMER Müdürü İlyaz Süt, AA muhabirine yaptığı açıklamada merkezin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kursa devam eden öğrenciler de izlenimlerini paylaştı. Dil kursuna giden Milana Abdibaliyeva etkinlik hakkında, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye Türkçesini çok güzel konuşmak istiyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi. Kursiyerlerden Fatima Nurohunova, TTÖMER öğretmenleri sayesinde Türkçeyi çok kolay öğrendiğini ifade etti. Senem Bayramova ise Türkiye'de tıp eğitimi almak için Türkçe öğrendiğini söyledi.

