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Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Bitlis'te gençlerin gelişimine katkı sağlamak için kurulan Dijital Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:56
Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Hizmete Girdi

Bitlis'te, gençlerin becerilerini artırmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Merkez, Bitlis Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle hayata geçirildi ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

Merkezin Açılışında Vali ve Başkanın Mesajları

Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin devletin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Karakaya, "Bugün, Bitlis Belediyesinin çabalarıyla hayata geçirilen merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin bilimle ve sanatla iç içe yetişmesi çok önemli" dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise dijitalleşme çağında gençlerin kendi alanlarında rekabet edebilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Tanğlay, "Eğitmenlerimizle gençlerimize meslek edinme ve dijital platformlarda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eğitim Programları ile Dijitalleşme

UNDP Bölge Koordinatörü Yunus Ertan ise merkezin kadınlar ve dezavantajlı gruplar için dijital alanda görünürlük kazandıracağını belirtti. Ertan, merkezde yapay zeka, yazılım, dijital tasarım, e-ticaret, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda uzun dönemli eğitimler verileceğini açıkladı.

Açılışın ardından Vali Karakaya, Başkan Tanğlay ve katılımcılar merkezi gezerek gençlerle sohbet etti. Törene ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve birçok protokol üyesi katıldı.

Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan...

Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sol 4), gençlerle sohbet etti.

Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan...

Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sol 4), gençlerle sohbet etti.

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