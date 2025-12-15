Bitlis'te Kışın Kartpostallık Manzaraları: Nemrut, Van Gölü, Süphan

Kış doğayı beyaza bürüdü

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası ile Van Gölü ve Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı, kışın gelişiyle birlikte kartpostallık görüntülere büründü.

Nemrut Krater Gölü, yağan karla beyaz bir örtüyle kaplanırken, krater gölü çevresindeki lav alanları ve tepeler eşsiz bir manzara sundu. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan bölge, kışın sakinliğiyle büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Van Gölü, karla kaplanan kıyılarıyla adeta bir kış masalını andırdı. Özellikle Tatvan sahillerinde beyazla mavinin buluştuğu görüntüler görenleri hayran bıraktı; sakin sular ve karla örtülü sahil şeridi bölgeye görsel bir şölen kattı.

Anadolu'nun en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, kar yağışıyla birlikte heybetini bir kez daha gözler önüne serdi. Zirveden eteklere kadar uzanan beyaz örtü, dağın ihtişamını artırırken çevredeki yerleşimlerden net şekilde görülen manzara bölge halkına görsel bir ziyafet sundu.

Kış mevsimiyle birlikte Bitlis, Nemrut Krater Gölü'nden Van Gölü kıyılarına, Süphan Dağı'nın zirvesinden ovalarına kadar doğanın en saf ve etkileyici yüzünü sergiliyor. Bu eşsiz görüntüler, bölgenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Görüntüleri kaydeden Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Dr. Cihan Önen ise şunları söyledi: "Bitlis ili; Van Gölü, Nemrut Kalderası, Süphan Dağı, İron Sazlığı gibi daha pek çok güzelliğe sahiptir. Bunlardan biri de dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Kalderasıdır. Kaldera içerisinde büyük göl, küçük göl ve irili ufaklı pek çok göl mevcut olup, burası adeta bir dünya harikasıdır. Yaz aylarında buraya büyük bir rağbet vardır. Kışın ise insanların buranın eteklerine gelip piknik yapabildiği ve kışın tadını çıkarabildiği görülmektedir. Bitlis ili, her yönüyle harika bir şehir olup gezmeye ve görmeye değer" dedi.

