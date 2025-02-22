Bitlis'te Olumsuz Hava Koşullarında Enerji Nakil Hatları Onarıldı

Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, zorlu hava şartlarında hasar gören enerji nakil hatlarını başarıyla onardı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:40
Bitlis'te Olumsuz Hava Koşullarında Enerji Nakil Hatları Onarıldı

Bitlis'te Enerji Nakil Hatları Zorlu Şartlarda Onarıldı

Bitlis'te, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hatlarını zorlu şartlar altında onardı. Ekipler, yüksek kesimlerdeki kar ve tipi nedeniyle arızalanan hatların bakımını gerçekleştirmek üzere bölgeye intikal etti.

Ekiplerin, karla kaplı tepeleri yürüyerek aşarak gerçekleştirdiği onarım çalışmaları, olumsuz havaya rağmen başarılı bir şekilde tamamlandı. VEDAŞ ekipleri, bu zorlu süreçte yaptıkları çalışmaları cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi.

Vatandaşların Güvenliği Öncelik

VEDAŞ İl Müdürü Ömer Çelebi, vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti almasını sağlamak amacıyla çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Çelebi, ekiplerin zorlu şartlarda gece gündüz çalıştığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önemli. Bu mevsimde kopmuş iletkenler ve devrilen direkler gibi arızalarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Çalışanlarımız, elektrik şebekesi, aydınlatma ve diğer hizmetlerin aktif halde kalmasını sağlamak için var gücüyle çalışıyorlar. Elektrik arızalarının önlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmalar, bölgedeki vatandaşların kış mevsimini daha güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor."

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar...

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hatlarını zorlu koşullarda onardı.

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