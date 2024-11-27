Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı

Bitlis'te Terör Örgütüne Operasyon

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Dün, il merkezi ve Tatvan, Ahlat, Hizan ile Güroymak ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Mühimmat

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 179 fişek, 53 av tüfeği kartuşu, 50 havai fişek rampası, 45 havai fişek, 15 yasaklı yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.