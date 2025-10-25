Bitlis Ziyaret Köyünde Yılda 2,5 Ton Bal Üreten İsmet Akkoyun

1993'te boşaltılan Ziyaret köyüne 2012'de dönen İsmet Akkoyun, eşi ve 5 çocuğuyla yılda 2,5 ton katkısız bal üretiyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 11:35
Ata topraklarına dönen aile, zengin bitki örtüsünde arıcılıkla geçimini sağlıyor

Bitlis'te 1993'te terör olayları nedeniyle boşaltılan Ziyaret köyüne 2012'de dönen İsmet Akkoyun, eşi ve 5 çocuğuyla yıllık 2,5 ton bal üretimine ulaştı.

Bölgedeki Şeyh Ömer, Şeyh Habip ve Kalems dağlarının arasındaki vadide bulunan merkeze bağlı Ziyaret köyü, 1993'te terör nedeniyle boşaltılmıştı. Bu nedenle Akkoyun ve ailesi bir süre il merkezinde yaşamış, ancak doğduğu topraklardan kopamayan Akkoyun zaman zaman özel izin alarak köye gidip gelmiş.

51 yaşındaki Akkoyun, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla sağlanan huzur ortamı sonrası ailesiyle birlikte 2012'de köye yerleşmeye karar verdi. Yıkılan evinin yerine betondan bir ev inşa etti ve ardından arıcılığa başladı.

Akkoyun, eşi ve beş çocuğunun desteğiyle, zengin bitki örtüsüne sahip köyde şu anda 500'e yakın karakovan ve fenni kovanla üretim yapıyor. Köyde yalnız yaşayan aile, elde ettikleri katkısız balı sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

2 bin 500 rakımlı köyde havaların soğumasıyla bu yılın bal hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Akkoyun, köyün geçmişte tarım ve hayvancılıkla geçindiğini, nüfusun boşaltılmadan önce daha kalabalık olduğunu anlattı. "Köyde tek yaşamak biraz sıkıcı. Herkes gelse köy daha güzel olur, verim daha da artar," dedi.

Akkoyun, ağabeyinin evinin inşaatının devam ettiğini ve seneye onun da yerleşeceğini söyleyerek, köylülerin yavaş yavaş geri döneceğine inandığını vurguladı. Ayrıca, Ankara'da yaşayan Bitlisli iş insanı Süleyman Kara'nın köye cami yaptırıp zarar gören türbeyi yenilediğini ifade ederek teşekkür etti.

Bitlis'te 1993'te terör olayları nedeniyle boşaltılan köye 2012'de dönen İsmet Akkoyun, ailesiyle yalnız yaşadığı ata topraklarında yılda 2,5 ton bal üretiyor.

