BJP Sözcüsü Gaurav Bhatia, 'pantolonsuz' görüntüler için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Dava gerekçesi ve iddialar

Gaurav Bhatia, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Party (BJP) sözcüsü olarak, bir televizyon programında kendisine ait olduğu öne sürülen ve "pantolon giymediği" izlenimi veren görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Habere göre, 12 Eylül'de evinden bağlandığı programda kurta ve şort giydiğini belirten Bhatia, kameranın alt kısmını göstermesi sonucu uygunsuz bir görüntü oluştuğunu savundu.

Yayınlanan içeriklerin niteliği

Bhatia, söz konusu görüntülerin izinsiz paylaşıldığını ve bazılarının yapay zeka ile üretilmiş veya manipüle edilmiş versiyonlarının dolaşıma girdiğini iddia etti. Bazı paylaşımlarda ayrıca "uygunsuz ifadelerin" yer aldığı belirtiliyor.

Bu paylaşımların kendisinin itibarını zedelediğini öne sürerek, Bhatia Yüksek Mahkemeden bazı haber platformları ile gazetecilerin sayfalarındaki içeriklerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme duruşması

Davayla ilgili duruşmada Yargıç Amit Bansal, müstehcen ifadelerin kabul edilemeyeceğini vurgularken, olayla ilgili alaycı veya satirik içeriklerin engellenmeyeceğini ifade etti.

Olayın ayrıntıları ve başvuruya ilişkin bilgiler Hindustan Times kaynaklı haberlerle kamuoyuna yansıdı.