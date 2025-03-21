BM: 2024, Göç Yollarında En Yüksek Can Kaybının Yaşandığı Yıl Oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024 yılında dünya genelinde göç yollarında 8.938 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu, kayıtlar tarihindeki en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

IOM, yaşamını yitiren göçmenlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2024'te dünya çapında göç yollarında en az 8.938 kişi hayatını kaybetti ve bu, kayıtlardaki en ölümcül yıl oldu." ifadesi yer aldı.

Son beş yılda göç yollarında ölenlerin sayısında artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çekildi. 2024’teki ölüm sayısının, 8.747 göçmen ölümünün kaydedildiği 2023’teki rekoru geride bıraktığı ifade edildi.

IOM Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, bu artışla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde artan göçmen ölümlerinin trajedisi hem kabul edilemez hem de önlenebilir. Her sayının arkasında bir insan var." dedi.

Daniels, birçok bölgede artan ölümlerin, daha fazla trajik can kaybını önleyebilecek uluslararası müdahaleye duyulan ihtiyacı gösterdiğini vurgulayarak, bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.