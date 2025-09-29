BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi

BM Cenevre Ofisi'nde "Fransa'da İnsan Hakları" Başlıklı Toplantı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programda, Fransa'daki insan hakları ihlalleri masaya yatırıldı. Toplantı, Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) tarafından, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında gerçekleştirildi.

COJEP Başkanı Ali Gedikoğlu'nun Değerlendirmeleri

COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada kuruluşun 2000'li yıllardan bu yana BM İnsan Hakları Konseyi ve farklı platformlarda insan hakları ihlallerine ilişkin girişimlerde bulunduğunu söyledi. Gedikoğlu, geçmişte Bosna, Filistin ve Çeçenistan'daki ihlallerin yanı sıra Avrupa'daki ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığını konferanslarla gündeme taşıdıklarını ve bu çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Gedikoğlu, özellikle 2021'de çıkarılan "Ayrılıkçı Müslümanlar" isimli yasadan esinlenerek yeni düzenlemelerin yapıldığını ve bu yasaların göçmen kökenlilerin, özellikle Müslüman kökenli Fransızların özgürlüklerini ve yaşamlarını ciddi şekilde sınırladığına dikkat çekti.

Gedikoğlu, ayrıca Avrupa'da 11 Eylül sonrasında özgürlük alanlarının daraldığını, din ve vicdan hürriyeti ile ırkçılık ve ayrımcılığın arttığını; ırkçı hareketlerin söylem ve eylemlerinin Batı'daki Müslümanlarda tedirginlik yarattığını vurguladı.

Gözlem ve Örnekler

Gedikoğlu, Fransa'daki Müslüman kadınların düzenledikleri toplantılara ilişkin bir örnek vererek, kadınların sabahları bir araya gelip yardımlaşma etkinlikleri organize ettiğini; bu mekana baskın yapan Fransız polislerinin "Paraları ne için topluyorsunuz? Ne için harcıyorsunuz?" diye sorduğunu aktardı.

Bu baskının temelinde "terörizmin finanse edilmesi" yönünde bir soruşturmanın olduğunu söyleyen Gedikoğlu, Müslüman kadınların en basit entelektüel ya da sosyal çabalarının dahi terörize edilebildiğini ifade etti ve bu tür yasa ve yasakların durdurulması yönünde duyarlılık göstermek için geldiklerini belirtti.

Uzman Sunumları

Programda, Arap dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Fransız siyaset bilimci François Burgat ile Şaban Kiper de Fransa'daki insan hakları ihlalleri ve Müslümanlarla diğer göçmenlerin karşılaştıkları zorluklara ilişkin sunumlar yaptı ve değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, Fransa'daki yasal düzenlemelerin ve uygulamaların uluslararası platformlarda tartışılmasının önemini vurguladı.