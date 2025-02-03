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BM'den ABD'nin Gümrük Vergilerine İlişkin Kritik Uyarı

BM, ABD'nin gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğinden endişeli. Dujarric, ticaret kısıtlamalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:45
BM'den ABD'nin Gümrük Vergilerine İlişkin Kritik Uyarı

BM'den ABD'nin Gümrük Vergilerine İlişkin Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyuyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dujarric, "Büyüyen ticaret kısıtlama önlemlerinin küresel ekonomi üzerinde, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve savunmasız nüfusa sahip bölgelerdeki etkisinden açıkça endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dujarric, küresel ekonominin düşük büyüme göstermesi nedeniyle arttırılan ticaret kısıtlamalarının, Dünya Ticaret Örgütünün kabul edilen uluslararası kurallarına uyulmasının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

Bu duruma karşılık Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu. Trudeau, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı.

Başkan Trump ise sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşısında, bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini bir ay durdurduğunu belirtti.

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